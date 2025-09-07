Masakër në Nigeri, 60 të vrarë nga një sulm xhihadist

Të paktën 60 persona u vranë në verilindje të Nigerisë në një sulm xhihadist.
Sulmuesit mbërritën me motoçikleta, qëlluan me pushkë sulmi dhe u vunë flakën shtëpive në qytetin Darul Jama, i cili strehon një bazë ushtarake në kufirin Nigeri-Kamerun.
Një burim sigurie raportoi se pesë ushtarë ishin midis viktimave. Edhe pse dhuna xhihadiste ka rënë në Nigeri që nga kulmi i luftimeve me grupin Boko Haram midis viteve 2013 dhe 2015, rebelët, veçanërisht ata nga Shteti Islamik i Afrikës Perëndimore (ISWAF), vazhdojnë të nisin sulme në zonat rurale të verilindjes.
