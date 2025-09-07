Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Detaje nga vrasja na Podujevë. Autori qëlloi me breshëri plumbash drejt viktimës brenda mjetit të tij
Transmetuar më 07-09-2025, 08:19

Zbardhen detaje të reja n ga vrasja mbrëmjen e së shtunës në Podujevë.

Sipas mediave të Kosovës, viktima është Bashkim Spahiu nga fshati Gllamnik, i cili raportohet se është vrarë me 10 plumba në veturën e tij.

Ndërsa, autori dyshohet të jetë Arbër Havolli.

Zëdhënësja e Policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, njoftoi një ditë më parë se lidhur me rastin ata kanë marrë informata për të shtëna me armë rreth orës 19:30.

Po ashtu hetuesit policorë në koordinim me prokurorin e shtetit, kanë nisur hetim për zbardhjen e plotë të shkaqeve të vrasjes.

