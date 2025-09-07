Zbulohet sekreti i fitores së thellë të Italisë! Lojtarët: Gattuso na ‘gjuajti’ me shpulla!

ITALI – Është interesante që italianët i shënuan të pesë golat në ndeshjen në Bergamo në pjesën e dytë. Në fund të ndeshjes, lojtarët u pyetën se çfarë ndodhi në dhomën e zhveshjes në mënyrë që ata të “humbnin” dhe më pas pasoi një rrëfim tronditës. “Çfarë na zgjoi? Disa shuplaka nga Gattuso – tha Alessandro Bastoni.”
Kur gazetari e pyeti nëse po mendonte në mënyrë metaforike, lojtari i Interit u përgjigj: “Jo, na dha disa shuplaka të vërteta. Unë mora një në qafë.”
Bastoni shënoi golin e pestë për italianët në minutën e dytë të kohës shtesë, njësoj si Giacomo Raspadori , i cili shënoi golin e katërt në minutën e 71-të. Dhe Raspadori e konfirmoi historinë e shuplakës në dhomën e zhveshjes. – Jo, ai dha shuplaka të vërteta, unë mora një në qafë.
Megjithatë, as Bastoni dhe as Raspadori nuk e morën Gattuson si një shuplakë të ligë, por e panë atë si një stimul shtesë. Dhe Italia duhet të zgjohet, pasi aktualisht është vetëm e treta në Grupin I. Italianët kanë gjashtë pikë nga tre ndeshje. Përpara janë Izraeli me nëntë pikë nga katër ndeshje dhe norvegjezët me një maksimum prej 12 pikësh nga katër ndeshje.
