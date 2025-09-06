23-vjeçarja britanike dënohet me burgim të përjetshëm në Dubai. Po përse kaq rëndë?

BRITANI- Lajmi se një shtetase britanike 23-vjeçare është dënuar me burgim të përjetshëm në Dubai ka shkaktuar reagime në Britani. Sipas gazetës The Sun, 23-vjeçarja Mia O’Brien nga Liverpuli po mbahet në burgun Al-Awir, i cili në të kaluarën është përshkruar si "Alkatrazi i Dubait".
Siç raporton gazeta britanike, ka pasur shumë ankesa kundër burgut për tortura me goditje elektrike, përdhunim dhe privim nga ilaçet për të burgosurit e sëmurë. Historia e Mia O’Brien u zbulua nga nëna e saj e shkatërruar, Danielle McKenna, përmes një faqeje GoFundMe që ajo krijoi për të mbuluar shpenzimet ligjore të vajzës së saj.
Në faqen e fshirë tani (pasi u konsiderua se shkelte rregullat e platformës), nëna e 23-vjeçares shpjegoi se vajza e saj, e cila studionte drejtësi, u përfshi me njerëzit e gabuar dhe bëri "një gabim trashanik" që çoi në arrestimin e saj në tetor dhe burgosjen e saj në Dubai me burgim të përjetshëm.
Familja e 23-vjeçares nuk ka zbuluar ende se për çfarë krimi u shpall fajtore ajo. Megjithatë, siç thekson The Sun , në Emiratet e Bashkuara Arabe, një dënim me burgim të përjetshëm mund të jepet për një sërë arsyesh, të tilla si trafikimi dhe posedimi i drogës, vrasja ose tentativa për vrasje, trafikimi i qenieve njerëzore dhe aktivitetet e lidhura me terrorizmin.
Sipas nënës së Mias, vajza britanike është burgosur në "burgun qendror", që besohet të jetë Al-Awir, në qendër të Dubait. Burgu strehon të burgosur meshkuj dhe femra, të cilët ndahen sapo hyjnë në porta. Sipas faqes së internetit të qeverisë britanike, gratë janë të vendosura në një nga katër krahët e burgut të madh.
"Historitë e tmerrit" nga ish-të burgosurit dhe të afërmit e britanikëve që mbeten të burgosur pikturojnë një pamje të frikshme të Al-Awir.
Në vitin 2012, Carl Williams u burgos për një vit pasi policia gjeti drogë në bagazhin e makinës së tij me qira. Gjatë burgosjes së tij, ai e përshkroi Al-Awir si "Alkatrazi i Dubait". Në kujtimet e tij, ai thotë se pa të burgosur të tjerë duke u therur për vdekje në përleshje të dhunshme, pa ndërhyrjen e rojeve.
Në një deklaratë, ai tha se u torturua nga oficerët e policisë gjatë marrjes në pyetje. "Ata më tërhoqën poshtë pantallonat, më hapën këmbët dhe filluan të më jepnin goditje elektrike në testikuj", shkroi ai. "Ishte tepër e dhimbshme. Isha i tmerruar. Fillova të mendoja se do të vdisja në atë dhomë."
Avokatët e të burgosurve thanë gjithashtu se klientët e tyre detyroheshin të nënshkruanin dokumente në arabisht nën kërcënimin e armës. Karl gjithashtu pretendoi se banditë rusë po drejtonin burgun dhe po përdornin bartës të HIV për të përdhunuar dhe infektuar të burgosur të tjerë si një formë ndëshkimi.
Një raport i publikuar më herët këtë vit përmendi "incidente të përditshme" të abuzimit seksual dhe përdhunimit në burgje. Të paktën katër të burgosurve HIV pozitivë në Al-Awir dyshohet se iu mohua medikamenti për deri në pesë muaj, sipas një raporti tjetër tronditës nga Human Rights Watch. Futbollisti britanik Billy Hood kishte bërë akuza të ngjashme, duke thënë se të burgosurit torturoheshin dhe liheshin pa ilaçe për të vdekur nga sëmundjet.
Në vitin 2021, 60-vjeçari Albert Douglas përsëriti të njëjtat akuza, duke deklaruar se të burgosurit përdhunoheshin, torturoheshin dhe liheshin të uritur. Ai foli për të burgosur 20-vjeçarë që vareshin me kokë poshtë dhe rriheshin "për qejf", ndërsa tha se pa një burrë të moshuar që ishte dobësuar pas javësh urie. Ai gjithashtu u ankua se rojet i dogjën organet gjenitale një të burgosuri që flinte me të në të njëjtën qeli.
Dëshmi të tjera nga të burgosurit, sipas Sun, tregojnë se kishte periudha kur ata nuk kishin ujë dhe detyroheshin të pinin nga një tualet i përbashkët. Sistemi i burgjeve të Dubait dhe qeveria i mohojnë të gjitha akuzat.
Çfarë mund të presë Mia?
Çdo i burgosur duhet të marrë një dyshek, batanije dhe jastëk por, siç thekson ambasada britanike në internet, shpesh duhet kohë që këto të sigurohen Një tjetër problem i madh për Mian do të jetë komunikimi me familjen e saj. Në Dubai, vizitat zhvillohen një herë në javë, çdo të mërkurë, por ato mund të anulohen në minutën e fundit ose të ndërpriten pa paralajmërim. Sa i përket telefonatave, të burgosurit kanë të drejtë për telefonata të rregullta, por çdo telefonatë duhet të miratohet nga rojet. Rojet madje mund të ndalojnë të gjitha telefonatat për një periudhë të gjatë si ndëshkim.
