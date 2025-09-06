Muçi transferohet te Tranzonspor, detajet (Zyrtare)

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 06-09-2025, 22:34
Tani është zyrtare. Ernest Muçi është lojtari më i ri i Trabzonspor. Këta të fundit kanë siguruar shërbimet e sulmuesit kuqezi, teksa lajmi ne kanë bërë publik këtë të shtunë në kanalet zyrtare.
Muçi kalon nga Besiktas. te Trabzonspor në formë huazimi, me të drejtë blerje.
Ditën e sotme, ai përfundoi edhe vizitat mjekësore, përpara se të firmosë me skuadrën e re. Muçi do mbajë mbi supe numrin 10.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd