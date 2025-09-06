Kush ishin 33 milionerë e miliarderë që Trump bëri bashkë në ‘Darkën Teknologjike’?

Më 4 shtator 2025, Presidenti Donald Trump organizoi një darkë të profilit të lartë në Kopshtin e Trëndafilave të Shtëpisë së Bardhë, duke bashkuar disa nga figurat më me ndikim të botës së teknologjisë dhe investimeve.
Ngjarja shënoi një kthesë strategjike në marrëdhëniet midis administratës Trump dhe Silicon Valley, me fokus në inteligjencën artificiale dhe rikthimin e prodhimit dhe inovacionit në SHBA. Në darkë morën pjesë 33 individë – drejtues ekzekutivë, sipërmarrës, investitorë dhe zyrtarë të lartë – të cilët përfaqësojnë disa nga kompanitë dhe iniciativat më të fuqishme në botë.
Shumë prej tyre njoftuan investime miliardëshe në Shtetet e Bashkuara dhe përshëndetën mbështetjen e administratës për teknologjinë vendase. Më poshtë, njihuni me emrat që formësuan këtë moment historik në ndërthurjen e politikës me teknologjinë.
Të ftuarit në darkën teknologjike të Presidentit Trump
Donald Trump – Presidenti i 47-të i SHBA-së dhe mikpritësi i darkës, duke kërkuar investime të mëdha në teknologji dhe IA.
Melania Trump – Zonja e Parë dhe udhëheqëse e Task Forcës për Edukimin mbi Inteligjencën Artificiale.
Susie Wiles – Shefja e stafit të Shtëpisë së Bardhë, me rol kyç në fushatën fituese të Trump në 2024.
Sergey Brin – Bashkëthemelues i Google dhe një nga individët më të pasur në botë.
Gerelyn Gilbert-Soto – Partnere e Brin dhe themeluese e GG Health Coach.
Sam Altman – CEO i OpenAI, falënderoi Trump për mbështetjen e Projektit Stargate.
Greg Brockman – President i OpenAI, rikthyer pas krizës së lidershipit në 2023.
Ana Brokman – Gruaja e Greg Brockman, u shfaq në skenën publike gjatë krizës së OpenAI.
Safra Catz – CEO e Oracle dhe një nga drejtueset më të paguara femra në SHBA.
Gal Tirosh – Bashkëshorti izraelit i Catz, mbështet bashkëpunimet teknologjike SHBA-Izrael.
Jason Chang – CEO i CSBio, një kompani bioteknologjike me fokus në peptide.
Meredith O’Rourke – Drejtuese e financave të fushatës së Trump dhe mbledhëse fondesh veterane.
Nathalie Dompé – Drejtoreshë në Dompé Farmaceutici dhe figurë e njohur në farmaci dhe modë.
Tony Fabrizio – Strateg politik republikan dhe kryeanketues i fushatës së Trump.
Dylan Field – CEO i Figma, e cila u bë publike me vlerësim mbi 68 miliardë dollarë.
John Hering – Themelues i Lookout dhe investitor në Vy Capital.
Jared Isaacman – Sipërmarrës miliarder dhe astronaut, komandant i misioneve të SpaceX.
Sunny Madra – President i Groq dhe themelues serial në startup-et e IA-së.
Satya Nadella – CEO i Microsoft, përgëzoi Trump për qasjen miqësore ndaj teknologjisë.
Chamath Palihapitiya – Investitor i njohur dhe mbështetës i politikave pro-Trump.
Sundar Pichai – CEO i Google dhe Alphabet, premtoi 1 miliard dollarë për trajnim në SHBA.
Mark Pincus – Themelues i Zynga, aktiv në komunitetin sipërmarrës të Silicon Valley.
Vivek Ranadivé – CEO i Kings dhe themelues i TIBCO, me përvojë të gjerë në softuer.
David Sacks – Këshilltar kryesor për IA dhe kripto në Shtëpinë e Bardhë, anëtar i mafies PayPal.
Shyam Sankar – CTO i Palantir, pionier në teknologjitë e sigurisë dhe mbrojtjes.
Jamie Siminoff – Themelues i Ring, rikthyer në Amazon për të udhëhequr iniciativat e shtëpisë inteligjente.
Lisa Su – CEO e AMD, theksoi mbështetjen e Trump për industrinë e gjysmëpërçuesve.
Alexandr Wang – Drejtor IA në Meta, më parë CEO i Scale AI dhe miliarderi më i ri i vetëbërë.
Sanjay Mehrotra – CEO i Micron, me fokus në IA, 5G dhe memorien e avancuar.
Tim Cook – CEO i Apple, njoftoi investim 100 miliardë dollarësh për prodhimin vendas.
David Limp – CEO i Blue Origin dhe ish-zëvendëspresident i Amazon për pajisjet.
Mark Zuckerberg – CEO i Meta, premtoi investim masiv në infrastrukturën e IA-së në SHBA.
Bill Gates – Bashkëthemelues i Microsoft, diskutoi bashkëpunim për çështje shëndetësore globale.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd