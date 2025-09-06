Vrasje në Podujevë të Kosovës

Podujevë- Një ngjarje e rëndë ka ndodhur këtë mbrëmje në fshatin Llapashticë të komunës së Podujevës, ku një person është gjetur pa shenja jete. Lajmi është konfirmuar nga zëdhënësja e Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti.
Sipas Ahmetit, rreth orës 19:30, policisë i ka ardhur një informacion për të shtëna me armë zjarri në këtë zonë. Njësitet policore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, ku kanë gjetur një mashkull pa shenja jete. Vdekja e tij është konstatuar nga ekipi mjekësor.
Policia ka nisur menjëherë hetimet, në bashkëpunim me prokurorin e shtetit, për të zbardhur rrethanat e plota që lidhen me këtë rast.
