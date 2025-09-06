Qindra automjete luftarake dhe ushtarë gjermanë mbërrijnë në Lituani

Më shumë se 1,000 automjete ushtarake gjermane kanë mbërritur në Lituani për stërvitje në shkallë të gjerë në krahun lindor të NATO-s, raportoi të shtunën agjencia gjermane e lajmeve dpa.
Dy anijet mallrash transportuan automjete luftarake, automjete të blinduara, kamionë ushtarakë dhe pajisje e personel tjetër nga porti gjerman i Rostockut përmes Detit Baltik në Lituani, një anëtare e Bashkimit Evropian dhe NATO-s.
Pas mbërritjes në portin e Klaipëdës, një karvan i Brigadës së 37-të të Këmbësorisë së Blinduar u drejtua për në Pabrade dhe baza të tjera ushtarake lituaneze, tha të shtunën një zëdhënës i Bundeswehr-it gjerman.
Në Lituani, ushtria dhe automjetet do të marrin pjesë në stërvitje në shkallë të gjerë të quajtura Quadriga 2025, të përqendruara në mbrojtjen e rajonit të Baltikut në kushte krize dhe lufte.
Lituania do të bëhet fokusi i përfshirjes ushtarake të Bundeswehr-it në vitet e ardhshme, thekson dpa.
Në përgjigje të situatës së ndryshuar të sigurisë në Evropë dhe sjelljes agresive të Rusisë, Brigada e 45-të e Blinduar, e quajtur Lituani, po krijohet ngadalë në këtë shtet baltik. Duhet të jetë plotësisht funksional deri në vitin 2027 dhe të ketë 5000 ushtarë.
Lituania kufizohet me enklavën ruse të Kaliningradit dhe aleatin e Rusisë, Bjellorusinë.
