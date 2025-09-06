Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Paolo Fox: Ja 3 shenjat më me fat për të dielën 7 shtator. Dhe 3 shenja që duhet të bëjnë sytë katër!
Transmetuar më 06-09-2025, 20:08

E diela e 7 shtatorit sjell një qiell të pasur me energji kontradiktore: disa shenja gjejnë hapësira të reja suksesi e harmonie, të tjera përballen me tensione të brendshme që duhen menaxhuar me kujdes.

Ja cilat janë 3 shenjat më të favorizuara dhe 3 më pak të mbrojtura nga yjet.

3 shenjat më me fat

Luani

Dielli të jep një karizëm të madh dhe të vendos në qendër të vëmendjes. Në dashuri rritet pasioni, në punë një sfidë kthehet në sukses dhe shëndeti është i qëndrueshëm. Mjafton të menaxhosh energjinë dhe dita kthehet në një triumf të vërtetë.

Shigjetari

Mbrojtja e Jupiterit të jep besim dhe optimizëm. Ke hapësirë për aventura të reja, si në marrëdhënie, ashtu edhe në punë. Një projekt mund të hapë bashkëpunime të rëndësishme dhe energjia jote e lartë është burim force për gjithë ditën.

Binjakët

Mërkuri të favorizon me shkathtësi mendore dhe komunikim të hapur. Në dashuri rikthehet lehtësia, ndërsa në punë zgjidhjet e tua të shpejta impresionojnë. Është një ditë ku idetë e reja sjellin dritë dhe mundësi konkrete.

3 shenjat më pak me fat

Akrepi

Dita sjell intensitet të lartë dhe emocione të forta, që mund të çojnë në tensione. Në punë ke nevojë të gjesh ekuilibër dhe të shmangësh përplasjet e panevojshme. Edhe pse pasioni është i pranishëm, lodhja mendore dhe fizike kërkon kujdes.

Gaforrja

Ndjeshmëria e lartë mund të të bëjë më të brishtë. Edhe pse Hëna të jep ëmbëlsi në marrëdhënie, puna kërkon më shumë besim tek vetja dhe të mos lësh vend për dyshime. Shëndeti është i ndjeshëm, ndaj nevojiten pushim dhe kujdes.

Bricjapi

Yjet të ftojnë të ecësh ngadalë dhe të kesh durim. Në dashuri ka nevojë për më shumë qëndrueshmëri, në punë rezultatet vijnë por kërkojnë kohë. Shëndeti të kujton se duhet pushim dhe kujdes. Është një ditë më shumë ndërtimi sesa fitoreje të menjëhershme. /noa.al

Horoskopi i Paolo Fox për të dielën, 7 shtator 2025 për të gjitha shenjat e zodiakut

Horoskopi i Paolo Fox për të dielën, 7 shtator 2025 për të gjitha shenjat e zodiakut

