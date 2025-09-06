Lëkundje tërmeti në Gjirokastër

Pak minuta më parë, qyteti i Gjirokastrës është tronditur nga lëkundje të lehta tërmeti.
Sipas Qendrës Sizmologjike Europiane-Mesdhetare (EMSC), tërmeti është regjistruar me magnitudë 3.3 të shkallës Rihter, me epiqendër rreth 11 kilometra në juglindje të Gjirokastrës. Fenomeni ka ndodhur rreth orës 18:44.
Fatmirësisht, për shkak të magnitudës së ulët, nuk raportohet për dëme materiale apo të lënduar. Lëkundjet kanë zgjatur rreth 2-3 sekonda dhe janë ndjerë lehtë nga banorët e zonës.
