Ronaldo inatçor, shtyn me forcë fansin e tij. Lumë kritikash në rrjet! Video

ARMENI – Një video e Cristiano Ronaldos duke shtyrë me forcë një tifoz në kryeqytetin armen ka shkaktuar një stuhi kritikash në internet, duke hedhur hije mbi përgatitjet e Portugalisë për ndeshjen e saj të parë kualifikuese për Kupën e Botës. Pamjet, të filmuara jashtë hotelit të ekipit portugez në Jerevan, tregojnë Bernardo Silvën e Manchester Cityt duke dalë i pari, i ndjekur nga Ronaldo dhe shokë të tjerë të ekipit që shkojnë në stërvitje përpara ndeshjes së së shtunës kundër Armenisë. Ndërsa lojtarët po dilnin, një grup tifozësh nxituan drejt tyre në mënyrë kaotike, duke shpresuar për foto dhe autografe.
Një tifoz iu afrua Ronaldos nga afër, duke e bërë sulmuesin 40-vjeçar ta shtynte fort. Irritimi i dukshëm i lojtarit u kap në kamera dhe u përhap shpejt në platformat e mediave sociale.
Entuziazmi rreth Ronaldos kishte filluar të rritej që nga mbërritja e tij në Aeroportin Ndërkombëtar Zvartnots, ku turma tifozësh ishin mbledhur me shpresën për të parë kapitenin portugez. Mediat lokale përshkruan një valë pothuajse të vazhdueshme kërkesash për selfie dhe autografësh.
Ronaldo, i cili luan për klubin saudit Al Nassr, do të bëjë paraqitjen e tij të 222-të ndërkombëtare në ndeshjen kualifikuese të së shtunës. Ai ka shënuar 138 gola në 221 ndeshje për Portugalinë, përfshirë një tregolësh kundër Armenisë gjatë fushatës kualifikuese të Euro 2016. Me Portugalinë, ai ka fituar tre trofe të mëdhenj: Euro 2016 dhe dy edicione të Ligës së Kombeve UEFA në 2019 dhe 2025.
