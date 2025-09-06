Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Vrasja e Kristjan Kolës në Shkodër, gjendet i djegur një motor. Dyshohet se i përket autorëve
Transmetuar më 06-09-2025, 18:41

Një motor i djegur është gjetur në fshatin Vukatanë të Shkodrës. Dyshohet se mjeti është përdorur në vrasjen e 34-vjeçarit Kristian Kola.

Deri më tani, Policia e Shkodrës nuk ka dhënë detaje zyrtare për mjetin e gjetur, ndërsa ngjarja po hetohet nga grupi hetimor.

Motorit do t’i bëhet ekspertizë, në përpjekje të gjetjes së ndonjë prove. Autorët, nga aty ku i gjet i djegur, mendohet se janë ndihmuar nga të tjerë për t’u larguar.

I riu ka qenë në dalje të lokalit kur dy persona me një motor i janë afruar, e kanë qëlluar disa herë duke e vrarë dhe janë larguar pa lënë asnjë gjurmë.

Ende nuk ka një motiv mbi ngjarjen e rëndë.

