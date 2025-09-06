Vrasja e Kristjan Kolës në Shkodër, gjendet i djegur një motor. Dyshohet se i përket autorëve

Një motor i djegur është gjetur në fshatin Vukatanë të Shkodrës. Dyshohet se mjeti është përdorur në vrasjen e 34-vjeçarit Kristian Kola.
Deri më tani, Policia e Shkodrës nuk ka dhënë detaje zyrtare për mjetin e gjetur, ndërsa ngjarja po hetohet nga grupi hetimor.
Motorit do t’i bëhet ekspertizë, në përpjekje të gjetjes së ndonjë prove. Autorët, nga aty ku i gjet i djegur, mendohet se janë ndihmuar nga të tjerë për t’u larguar.
I riu ka qenë në dalje të lokalit kur dy persona me një motor i janë afruar, e kanë qëlluar disa herë duke e vrarë dhe janë larguar pa lënë asnjë gjurmë.
Ende nuk ka një motiv mbi ngjarjen e rëndë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd