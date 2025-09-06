The Telegraph artikull për Vjosën: Lumi i qelbur!

Gazeta britanike The Telegraph i ka kushtuar një artikull lumit Vjosa, të shpallur park natyror nga qeveria, dhe që rrezikon për shkak të ndotjeve masive dhe gërryerjes së shtratit.
Artikulli i Telegraph:
Lart në malet e Shqipërisë, një pjesë e lumit që dikur ishte e paprekur tani i ngjan një kantieri ndërtimi.
Një vend që supozohet të jetë një strehë për specie si vidrat, shqiponjat egjiptiane dhe rrëqebulli i Ballkanit, i cili është në rrezik kritik, tani është një rrëmujë e shëmtuar, e mbushur me plastikë, copa stiropori dhe beton.
Shtretër zhavorri të bardhë janë gërmuar nga makineri të rënda. Tuba të mëdhenj blu janë grumbulluar në anë të rrugës, gati për t’u ngritur në vend. Inxhinierët janë në proces të devijimit të miliona litrave ujë nga malet në bregdetin e Adriatikut, ku një bum ndërtimesh po transformon një vend që deri vonë konsiderohej si sekreti më i mirë i ruajtur i pushimeve në Evropë.
"Ata po e marrin këtë ujë dhe po e dërgojnë poshtë në bregdet për zhvillime turistike dhe vendpushime luksoze", tha Kaltrina Hyka, nga EcoAlbania, një organizatë mjedisore.
"Mund ta shihni që tani ka mbetur shumë pak ujë. Ne e kemi paditur këtë çështje në gjykata për një vit e gjysmë. Procesi është duke vazhduar, por ndërkohë, puna vazhdon."
Shushica është një degë e lumit Vjosa shumë më të madh, një nga lumenjtë e fundit të egër në Evropë që rrjedh, ujërat e tij të mbushura me baltë të papenguara nga digat, digat apo gypat.
Në vitin 2023, pas një beteje dhjetëvjeçare dhe shumë bujë, Vjosa 170 milje e gjatë u shpall parku i parë kombëtar i lumit të egër në Evropë, mbrojtja e së cilës me sa duket u garantua përgjithmonë.
Qeveria e Shqipërisë u përshëndet për vizionin e saj me Edi Ramën, kryeministrin e vendit, duke e përshëndetur atë si "një moment vërtet historik".
Por dy vjet më vonë, ekziston një hendek i thellë midis premtimeve të bëra atëherë dhe situatës në terren tani.
Vjosa, larg të qenit një parajsë lumore e paprekur, është nën kërcënim serioz.
Pjesa më e madhe e dëmit që po i bëhet lumit, i cili buron në malet Pind të Greqisë dhe derdhet në Adriatik, lidhet drejtpërdrejt me bumin e jashtëzakonshëm të turizmit që ky vend i vogël ballkanik ka pësuar vitet e fundit.
