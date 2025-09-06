Skandali i specave me pesticide nga Shqipëria – Reagon Bashkimi Europian!

Një skandal ushqimor me përmasa ndërkombëtare ka shpërthyer pas evidentimit të pesticideve në specat me origjinë nga Shqipëria. Bashkimi Europian, përmes Agjencisë së Vet për Sigurinë Ushqimore (RASFF), ka reaguar zyrtarisht duke e konsideruar situatën “serioze”, ndërsa ka nisur paralajmërime për vendet importuese.
Alarmi u dha fillimisht nga një kompani tregtimi ushqimesh në Slloveni, e cila kërkoi tërheqjen nga tregu të specave shqiptarë, pas analizave që zbuluan mbetje të larta pesticidesh në produkt.
Tre lloje pesticidesh të rrezikshëm të identifikuar
Sipas të dhënave të publikuara nga RASFF (Sistemi i Paralajmërimit të Shpejtë për Ushqimin dhe Ushqimin për Kafshë në BE), në specat shqiptare të eksportuar janë zbuluar tre substanca të ndaluara ose të kufizuara rreptësisht në Bashkimin Europian:
Formetanate
Acetamiprid
Flonicamid
Këto janë pesticide të klasifikuara si rrezik potencial për shëndetin e konsumatorëve, sidomos kur tejkalojnë kufijtë e lejuar nga legjislacioni europian.
BE njofton Shqipërinë dhe vendet importuese
Pas evidentimit të rasteve, Agjencia Europiane për Sigurinë Ushqimore ka njoftuar zyrtarisht Shqipërinë si vend i origjinës, duke kërkuar marrjen e masave urgjente për ndalimin e eksportit të produkteve të kontaminuara.
Në të njëjtën kohë, janë njoftuar edhe shtetet ku produkti ishte nisur për eksport, konkretisht:
Sllovenia – që ngriti alarmin e parë;
Austria
Kroacia
Autoritetet në këto vende kanë nisur procedurat e tërheqjes nga tregu, ndërsa kontrollet për produktet e tjera shqiptare janë shtuar ndjeshëm në kufi. Masat pritet të përshkallëzohen
Rasti i specave me pesticide vjen në një periudhë kur eksportet bujqësore shqiptare janë në rritje, por kjo ngjarje rrezikon të cenojë besimin e tregjeve europiane ndaj produkteve “Made in Albania”.
Deri më tani nuk ka një reagim zyrtar nga autoritetet shqiptare për këtë rast, por pritet që Ministria e Bujqësisë dhe AKU të japin një qëndrim dhe të nisin hetim të brendshëm për identifikimin e përgjegjësve.
