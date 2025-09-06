E pabesueshme! Nëna e moshuar dhe i biri nga Belshi vidhnin banesa, lokale e objekte kulti në Përmet dhe Memaliaj – Arrestohet 67-vjeçarja, djali në kërkim

6 Shtator 2025 – Përmet / Tepelenë
Një nënë dhe djali i saj nga Belshi kanë rënë në prangat e policisë, pasi akuzohen për një seri vjedhjesh në zona të ndryshme të qarkut Gjirokastër, përfshirë qytetet Përmet dhe Memaliaj.
Policia ka dokumentuar deri më tani 6 raste të vjedhjeve, të ndodhura nga muaji maj deri në shtator të këtij viti, ku janë grabitur shuma parash, bizhuteri dhe sende me vlerë nga banesa, lokale dhe objekte kulti.
Në pranga ka rënë Zybejte Uruci, 67 vjeçe, ndërsa djali i saj, Lodian Uruci, 36 vjeç, është shpallur në kërkim.
Planifikonin vjedhjet dhe vepronin natën
Sipas hetimeve paraprake, dyshja studionte vendet që do të grabisnin dhe vepronin në orët e vona të natës, duke përdorur mjete si kaçavida dhe leva për të hyrë në ambientet e përzgjedhura.
Rastet e dokumentuara nga policia janë si më poshtë:
04.05.2025, fshati Vasjar, Memaliaj – Vjedhje në një banesë, ku u morën bizhuteri dhe para;
10.07.2025, fshati Krahës – Vjedhje në një objekt kulti, ku u grabitën para;
07.08.2025, fshati Sukë, Përmet – Vjedhje në një objekt kulti;
23.08.2025, fshati Petran, Përmet – Vjedhje në një lokal;
04.09.2025, Memaliaj – Vjedhje në një lokal dhe një objekt kulti.
Sekuestrohen prova materiale – Djali në arrati
Gjatë operacionit policor janë sekuestruar 1 automjet, 1 telefon celular, si dhe mjetet e përdorura për vjedhje, ndër to një levë dhe një kaçavidë.
Policia e Tepelenës, në bashkëpunim me Stacionin e Policisë Memaliaj, po vijon hetimet për dokumentimin e plotë të aktivitetit kriminal të nënë e bir, ndërsa vijon puna për kapjen e 36-vjeçarit Lodian Uruci.
Materialet hetimore janë referuar në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër, ku të dy dyshohen për veprën penale "Vjedhja", e kryer në bashkëpunim.
