Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Tjetër rast i rëndë. Influencuesja 22-vjeçare gjendet e vd’ekur 3 ditë pas zhdukjes
Transmetuar më 06-09-2025, 13:58

Një ngjarje e rëndë ka tronditur opinionin publik në Brazil, pasi u gjet e vdekur influencuesja e njohur, Jaqueline Barbosa Nascimento. 22-vjeçarja ishte zhdukur tre ditë më parë nga zona e Jaguara Dam, pranë Sao Paulo. E reja kishte dalë për një ditë argëtimi me miqtë e saj me jet ski.

Influencueja nuk u kthye më pas daljes së saj, duke alarmuar familjen dhe ndjekësit e saj në rrjetet sociale. Pas kërkimeve intensive nga autoritetet dhe ekipet e shpëtimit, trupi i saj u gjet në ujërat e damit, duke tronditur të gjithë komunitetin.

Fillimisht u mendua për një aksident tragjik, por autoritetet braziliane kanë nisur një hetim për “vdekje të dyshimtë”. Kjo për shkak se dëshmitë e miqve që ishin me të në ditën e ngjarjes nuk përputhen dhe ngrejnë dyshime mbi rrethanat e vdekjes së saj.

22-vjeçarja njihej për praninë e saj të fortë në rrjetet sociale, ku me energjinë dhe stilin e lirshëm të jetës kishte fituar një numër të madh ndjekësish. Vdekja e saj e papritur ka shkaktuar shumë pyetje dhe dhimbje, sidomos te familja dhe komuniteti i saj online.

Hetimet janë në vijim, ndërsa autoritetet po punojnë për të zbuluar të vërtetën pas kësaj ngjarjeje misterioze dhe tragjike.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...