Sulmohet nga peshkaqeni gjatë sërfit – Vdes një 57-vjeçar pranë Sidneit

Një 57-vjeçar me përvojë në sërf ishte duke notuar rreth 30 minuta në ujërat pranë plazhit Long Reef, në bregun verior të Sidneit, kur u sulmua nga një peshkaqen i madh . Dëshmitarët – përfshirë disa sërfistë – e nxorrën të plagosur rëndë në breg, por për fat të keq, ai nuk mundi të mbijetonte për shkak të dëmtimeve katastrofike në gjymtyrë dhe humbjes së madhe të gjakut . Viktima, i cili la pas gruan dhe një vajzë të vogël, ndodhej jashtë ujit rreth orës 10:00 të mëngjesit të sotëm, një ditë para Ditës së Babait – ngjarje që për familjarët e tij bëhet edhe më tragjike .
Pas incidentit, autoritetet urdhëruan mbylljen e të gjitha plazheve nga Manly deri në Narrabeen, ndërsa patrullimi vijoi me dronë, skutera uji dhe helikopterë për të monitoruar eventualisht aktivitetin e peshkaqenit . Po ashtu, ekspertët po punojnë për identifikimin e llojit të përfshirë – gjë që mund të sqarohet duke analizuar pjesët e dëmtuara të bordit të sërfit të gjetura pranë vendngjarjes .
Ngjarja shënon sulmin fatal të parë me vdekje në Nju Uells që nga vitit 2022 dhe të katërtin për Australi gjatë vitit 2025 . Incidenti ka ndezur debat rreth përdorimit të rrjetave mbrojtëse kundër peshkaqenjve, duke përfshirë shqetësime ekologjike dhe alternativat moderne si sistemet “smart drumlines” apo teknologji të tjera jo-vrasëse .
Komuniteti lokal i sërfit, i tronditur rëndë nga ndarja e figurës së njohur dhe të dashur, po bashkohet rreth familjes për të ofruar mbështetje dhe ngushëllim .
