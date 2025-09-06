Paolo Fox: 3 shenjat më me fat dhe 3 më pak me fat të ditës, e shtunë 6 shtator 2025

Astrologu Paolo Fox sjell parashikimet e yjeve për këtë të shtunë, më 6 shtator 2025.
Energjitë planetare sjellin zhvillime të ndryshme për secilin, por disa shenja do të ndihen më të favorizuara se kurrë, ndërsa të tjera do të përballen me tensione, vonesa apo pasiguri.
Le të shohim se cilat janë shenjat që shijojnë mbështetjen e yjeve dhe cilat duhet të tregohen më të kujdesshme.
✅ 3 Shenjat më me fat
♋ Gaforrja
Kjo fundjavë është e gjitha e dedikuar dashurisë. Pas një gushti që ka sjellë ndjenja dhe ringjallje emocionale, tani emocionet shpërthejnë me forcë. Çiftet mendojnë për projekte serioze, ndërsa beqarët mund të përfitojnë nga njohje të forta bazuar mbi pasionin. Jupiteri në shenjë sjell edhe mundësi të reja profesionale dhe lajme pozitive për ata që presin një konfirmim.
Pse me fat: emocionet janë të sinqerta, dashuria forcohet dhe planet për të ardhmen marrin formë.
♌ Luani
E pamundur të mos biesh në sy: Venusi është në shenjë dhe të jep magnetizëm të jashtëzakonshëm. Në dashuri, joshja dhe pasioni janë në kulmin e tyre, ndërsa në punë ndihesh më i fortë për të nisur projekte të reja. E vetmja këshillë është të mos e lodhësh trupin dhe të gjesh kohë për pushim.
Pse me fat: sukses në marrëdhënie, karrierë që ngjitet dhe vëmendje e madhe pozitive nga të tjerët.
—
♊ Binjakët
E shtuna është më e fortë se e diela, ndaj kjo ditë është ideale për takime, bisedime apo kërkesa të rëndësishme. Marsi dhe Venusi të mbështesin duke sjellë energji dhe karizëm. Megjithëse Merkuri sjell pak konfuzion dhe nevojë për riorganizim, ti di të përshtatesh. Në dashuri, raportet marrin një frymëzim të ri.
Pse me fat: energji e lartë, mundësi për takime të dobishme dhe mbështetje të fortë planetare.
—
❌ 3 Shenjat më pak me fat
♉ Demi
Dita e sotme kërkon durim. Venusi kundër nxit pasiguri në dashuri, sidomos për ata që kërkojnë më shumë garanci në lidhje. Çiftet që kanë kaluar tensione së fundmi duhet të tregohen më të kujdesshëm për të shmangur grindje të panevojshme. Edhe nga pikëpamja fizike ndihet një lodhje që kërkon kujdes.
Pse më pak me fat: marrëdhëniet duan më shumë kujdes dhe tensionet sjellin nervozizëm të panevojshëm.
♒ Ujori
Mjafton një fjalë e gabuar për të prishur qetësinë. Venusi në kundërshtim ngre dyshime në dashuri, ndërsa në punë apo në çështjet ekonomike ka vonesa dhe çështje të lëna pezull. Është e rëndësishme të mos nxitohesh dhe të tregohesh më tolerant, ndryshe konfliktet mund të shpërthejnë.
Pse më pak me fat: marrëdhëniet janë të brishta dhe tensioni financiar shton presionin.
♑ Bricjapi
Dashuria ka kaluar një periudhë të vështirë gjatë gushtit, dhe edhe tani mbeten shqetësime që ndikojnë tek ndjenjat. Edhe pse në punë do të hapen diskutime të rëndësishme në shtator e tetor, aktualisht lodhja dhe presioni ekonomik e bëjnë të vështirë të jetosh me qetësi. Kujdes të mos transferosh problemet e punës tek partneri.
Pse më pak me fat: tensione të mbledhura, lodhje mendore dhe vendime të vështira përpara. /noa.al
Horoskopi i plotë i Paolo Fox për sot, 6 shtator 2025
