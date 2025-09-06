Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Rikthehen akuzat/ Nga dhuna deri te tradhëtia, Arbenita zbulon të vërtetën e marrëdhënies me Feron
Transmetuar më 06-09-2025, 09:16

Arbenita Ismajli ka thyer më në fund heshtjen për divorcin me reperin Fero dhe betejën ligjore për vajzën e tyre, Ninën. Pas akuzave të vazhdueshme të ish-bashkëshortit se ajo nuk e lejon të takojë të bijën, modelja ka vendosur të tregojë versionin e saj.

Në një rrëfim publik, ajo ka renditur 35 arsye ku flet për dhunë, tradhti, abuzim me drogë, manipulime dhe probleme financiare, duke hedhur dritë mbi marrëdhënien e tyre dhe betejën për kujdestarinë. Arbenita thekson se ka bërë gjithçka për të ruajtur një marrëdhënie të shëndetshme bashkëprindërimi, por shprehet se sot ndihet më në fund e lirë.

Këto janë disa nga arsyet që rendit Arbenita në statusin e saj.

