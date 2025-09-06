Messi e mbyll me lot ndeshjen e fundit para tifozëve argjentinas, shënon dy gola në fitoren ndaj Venezuelës

Buenos Aires, 5 shtator 2025 – Lionel Messi shkëlqeu në ndeshjen e fundit kualifikuese për Kupën e Botës që Argjentina zhvilloi në shtëpi, duke shënuar dy gola në fitoren 3:0 ndaj Venezuelës. Pas ndeshjes, ylli i madh nuk i mbajti dot lotët, duke e përjetuar me emocion të madh lamtumirën para tifozëve të tij.
38-vjeçari, fitues i tetëfishtë i Topit të Artë, theksoi se kjo ishte ndeshja e tij e fundit me kombëtaren argjentinase para publikut vendas, edhe pse nuk ka përcaktuar ende datën e tërheqjes nga futbolli i luajtur.
“Të jem në gjendje të përfundoj në këtë mënyrë këtu, me njerëzit e mi, është diçka që e kam ëndërruar gjithnjë,” deklaroi Messi. “Për shumë vite kam ndier dashurinë e tifozëve të Barcelonës dhe kam dashur ta përjetoj këtë edhe në vendin tim.”
I pyetur për të ardhmen, ai u shpreh: “Nuk është diçka që më pëlqen, që e dua apo që e pres. Por vitet po shkojnë dhe ka kaluar shumë kohë.”
Messi është tashmë golashënuesi më i mirë në historinë e kualifikueseve të Amerikës së Jugut, me 36 gola të realizuar.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd