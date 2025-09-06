Ndeshja me Kosovën, Xhaka: ‘Mund të kishim shënuar 7 gola!’

ZVICER – Kapiteni i Zvicrës Granit Xhaka zhvilloi ndeshje mbi mesataren ndaj Kosovës në stadiumin e Baselit “St. Jakob Park”, e vlefshme për kualifikueste e “Botërorit 2026”.
Ai u vlerësua nga “SofaScore” me notën 7.8. Edhe pse nuk kontriboi në gol, Xhaka shërbeu si “katalizator” në mesfushë për “Helvetët”. Lojtari me origjinë shqiptare, pavarësisht respektit për përfaqësuesen e Kosovës nuk u shpreh i lumtur nga fitorja 4-0, krahas intesitetit të prodhuar nga vendasit.
“Nëse do të luanim si në pjesë e parë, mund të fitonim deri në 7-0. Është mëkat që përfundoi vetëm 4-0”, fjalët e Xhakës shkurtimisht.
