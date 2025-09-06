Rriten temperaturat. Parashikimi i motit për sot

Vendi ynë këtë të shtunë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.
Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak moti parashikohet i kthjellët e vranësira të pakta kalimtare në orët e mesditës përgjatë relieveve malore.
Temperatura maksimale pritet të shënojë vlerën 35 gradë Celcius.
Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 7m/s, ndërsa përgjat vijës bregdetare e kryesisht atë jugperëndimorë dhe në zonat luginore era fiton shpejtësi deri në 12m/s.
Valëzimi në det do të jetë i forcës 1-3 ballë.
