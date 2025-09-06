Aksident në Vlorë, 4 të plagosur, 2 prej tyre në gjendje të rëndë!

Vlorë-Një aksident i rëndë është regjistruar në mesnatë rreth orës 01:00 në fshatin Dukat Fushë, ku një mjet tip ‘Audi’ dhe një Fiat janë përplasur me njëri-tjetrin.
Si pasojë e përplasjes kanë mbetur të plagosur 4 persona, prej të cilëve 2 ndodhen në gjendje të rëndë, ndërsa dy të tjerë kanë marrë lëndime dhe po marrin ndihmën e parë mjekësore.
Paraprakisht dyshohet se përplasja ka ndodhur si pasojë e shpejtësisë së lartë dhe humbjes së kontrollit nga një prej drejtuesve të automjeteve.
