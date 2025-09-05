Kosova mundet 4 me 0 nga Zvicra

Rrugëtimi i Kosovës në kualifikueset e Botërorit 2026 ka nisur në mënyrën më të keqe të mundshme. “Dardanët” janë mposhtur në Bazel nga Zvicra vendase me shifrat 4-0, ku përtej rezultatit, la për të dëshiruar edhe paraqitja e skuadrës.
Zviceranët ishin dominues që nga minuta e parë dhe duke përfituar nga përgjumjet e prapavijës së Kosovës, shënuan me shumë lehtësi para Muriç, teksa shpërdoruan edhe raste të tjera.
Në pjesën e dytë ritmi ra, por me Zvicrën plotësisht në kontroll, teksa Kosova nuk pat mundësinë as të shënonte golin e flamurit në një ndeshje ku ashtu siç pritej, kishte një numër të madh tifozësh që e mbështetnin ën shkallët e stadiumit edhe pse në transfertë.
