Luhen 10 ndeshje për kualifikueset e Botërorit 2026. Shkëlqen Italia. Edhe ‘bigët’ e tjerë nuk falin. Video

U luajtën mbrëmjen e sotme 10 duelet kualifikues të Botërorit 2026 që prodhuan në total plot 33 gola. Padyshim që spikasin triumfet e kombëtareve “big” si Italia, Franca, Kroacia, Zvicra, apo edhe Greqia dhe Çekia.
Debutim fantastik për Xhenaro Gatuzon në krye të Italisë, me të kaltërit që mposhtën 5 me 0 Estoninë. Fitore me goleadë arritën edhe Greqia dhe Zvicra. Franca dhe Çekia triumfuan me 2 gola në transfertë, ndërkohë që fitore minimale për Kroacinë ndaj Ishujve Faroe.
REZULTATET
Grupi B Slloveni-Suedi 2-2
Lovriç 46′, Vipotnik 90′ / Elanga 18′ , Ajari 73′
GOLAT E NDESHJES: VIDEO
Zvicër-Kosovë 4-0
Akanzhi 22′, Embolo 25′, 45′, Vidmer 39′
GOLAT E NDESHJES: VIDEO
Grupi C
Greqi-Bjellorusi 5-1
Karetsas 3′, Pavlidis 17′, Bakasetas 21′, Kurbelis 36′, Tzolis 63′ / Barkovski 72′ (p)
GOLAT E NDESHJES: VIDEO
Danimarkë-Skoci 0-0
Grupi D
Ukrainë-Francë 0-2
Olise 10′, Mbape 82′
GOLAT E NDESHJES: VIDEO
Islandë-Azerbajxhan 5-0
Palson 45+2′, Johaneson 47′, 56′, Gudmundson 66′, Hlynson 73′
GOLAT E NDESHJES: VIDEO
Grupi I
Itali-Estoni 5-0
Ken 58′, Retegui 69′, 89′, Raspadori 71′, Bastoni 90+2′
GOLAT E NDESHJES: VIDEO
Moldavi-Izrael 0-4
Peretz 15′, Solomon 35′, Baribo 59′, Gloukh 77′
GOLAT E NDESHJES: VIDEO
Grupi L
Mali i Zi-Çeki 0-2
Çerv 4′, Çerni 90+7′
GOLAT E NDESHJES: VIDEO
Ishujt Faroe-Kroaci 0-1
Kramariç 31′
GOLAT E NDESHJES: VIDEO
