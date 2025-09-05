Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Luhen 10 ndeshje për kualifikueset e Botërorit 2026. Shkëlqen Italia. Edhe ‘bigët’ e tjerë nuk falin. Video
Transmetuar më 05-09-2025, 23:08

U luajtën mbrëmjen e sotme 10 duelet kualifikues të Botërorit 2026 që prodhuan në total plot 33 gola. Padyshim që spikasin triumfet e kombëtareve “big” si Italia, Franca, Kroacia, Zvicra, apo edhe Greqia dhe Çekia.

Debutim fantastik për Xhenaro Gatuzon në krye të Italisë, me të kaltërit që mposhtën 5 me 0 Estoninë. Fitore me goleadë arritën edhe Greqia dhe Zvicra.   Franca dhe Çekia triumfuan me 2 gola në transfertë, ndërkohë që fitore minimale për Kroacinë ndaj Ishujve Faroe.  

REZULTATET 

Grupi B Slloveni-Suedi 2-2

Lovriç 46′, Vipotnik 90′ / Elanga 18′ , Ajari 73′ 

GOLAT E NDESHJES: VIDEO 

Zvicër-Kosovë 4-0

Akanzhi 22′, Embolo 25′, 45′, Vidmer 39′

GOLAT E NDESHJES: VIDEO 

Grupi C

Greqi-Bjellorusi 5-1

Karetsas 3′, Pavlidis 17′, Bakasetas 21′, Kurbelis 36′, Tzolis 63′ / Barkovski 72′ (p)

GOLAT E NDESHJES: VIDEO 

Danimarkë-Skoci 0-0

Grupi D

Ukrainë-Francë 0-2

Olise 10′, Mbape 82′

GOLAT E NDESHJES: VIDEO 

Islandë-Azerbajxhan 5-0

Palson 45+2′, Johaneson 47′, 56′, Gudmundson 66′, Hlynson 73′

GOLAT E NDESHJES: VIDEO 

Grupi I

Itali-Estoni 5-0

Ken 58′, Retegui 69′, 89′, Raspadori 71′, Bastoni 90+2′

GOLAT E NDESHJES: VIDEO 

Moldavi-Izrael 0-4

Peretz 15′, Solomon 35′, Baribo 59′, Gloukh 77′

GOLAT E NDESHJES: VIDEO 

Grupi L

Mali i Zi-Çeki 0-2

Çerv 4′, Çerni 90+7′

GOLAT E NDESHJES: VIDEO 

Ishujt Faroe-Kroaci 0-1

Kramariç 31′

GOLAT E NDESHJES: VIDEO 

