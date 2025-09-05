Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 05-09-2025, 22:56
Aksident në Unazën e Re në afërsi të Paskuqanit, pani e madhe ambulancash dhe makina policie.
Nga dinamika dhe raportimet e para mësohet se ka të lënduar, por ende nuk ka një bilanc.
Nga aksidenti është krijuar trafik në daljen dhe hyrjen e Paskuqanit që lidhet me Unazën e Re, duke detyruar policinë të devijojë trafikun për t’u hapur rrugën ambulancave.
