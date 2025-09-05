Mediat amerikane: RFK do njoftojë ilaçin që lëshohet pa recetë dhe që lidhet me AUTIZMIN

Sekretari i Shëndetësisë i SHBA-së, Robert F. Kennedy Jr., planifikon të njoftojë se përdorimi i ilaçit për dhimbje dhe që lëshohet pa recetë, Tylenol, tek gratë shtatzëna, është potencialisht i lidhur me autizmin, raportoi të premten The Wall Street Journal, duke cituar njerëz të njohur me çështjen, pa përfshirë prova për pretendimet.
Kennedy, në një raport, do të sugjerojë gjithashtu se një ilaç i nxjerrë nga folati i quajtur acid folik mund të përdoret për të trajtuar simptomat e autizmit tek disa njerëz, raportoi WSJ.
Aksionet e Kenvue, kompanisë prodhuese, ranë me më shumë se 14% pas lajmit. Tylenol, përbërësi aktiv i të cilit është acetaminofeni, është një qetësues dhimbjesh i përdorur gjerësisht, përfshirë edhe nga gratë shtatzëna.
Raporti, i pritur këtë muaj nga Departamenti i Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore i SHBA-së, të cilin e drejton Kennedy, ka të ngjarë të nxjerrë në pah nivele të ulëta të folatit, një vitaminë e rëndësishme, dhe Tylenol të marrë gjatë shtatzënisë, si dhe shkaqe të tjera të mundshme të autizmit, tha raporti.
Nuk është hera e parë që Kenvue ose Johnson & Johnson janë përballur me pyetje për lidhjen midis Tylenol dhe autizmit. Në vitin 2023, një gjyqtar hodhi poshtë pretendimet se ilaçi shkakton autizëm nëse nënat e marrin atë gjatë shtatzënisë.
