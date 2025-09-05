Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
“Mbrojmë jetën me jetë”, kryepolicët Proda dhe Hoxha në kremtimin e 26-vjetorit të Policisë së Kosovës
Transmetuar më 05-09-2025, 21:41

Me rastin e 26-vjetorit të krijimit të Policisë së Kosovës, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Drejtues Madhor Ilir Proda, me ftesë të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Republikës së Kosovës, kolonel Gazmend Hoxha, zhvilloi një vizitë në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Kosovës.

Proda ishte i shoqëruar nga Drejtori i Departamentit të Policisë Kriminale, Drejtues i Lartë Neritan Nallbati, dhe nga ekipi i volejbollit i Policisë së Shtetit.

Në takim me kolonel Gazmend Hoxha, Proda vlerësoi forcat e policisë së Kosovës për punën, sakrificën dhe rezultatet e arritura për më shumë se dy dekada e gjysmë.

Kryepolici i Shqipërisë tha se "ata burra e gra që dje luftonin për lirinë, sot luftojnë e punojnë për sigurinë e shtetit dhe qytetarëve tanë".

Ndërsa në vijim kërkoi që, "të forcojmë bashkëpunimin për të goditur krimin e organizuar dhe trafiqet.”

Në këtë pikë, Kolonel Gazmend Hoxha siguroi se ky bashkëpunim i shkëlqyer mes dy policive do të thellohet akoma më shumë, për të mirën e qytetarëve të dy vendeve tona.

Më pas, ekipi i volejbollit i Policisë së Shtetit zhvilloi një ndeshje me ekipin e volejbollit të Policisë së Kosovës, ndeshje në të cilën morën pjesë edhe dy drejtorët Proda dhe Hoxha. Kjo ndeshje u pa si një tjetër tregues i forcimit të bashkëpunimit dhe frymës së miqësisë mes dy policive. /noa.al

