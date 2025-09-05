‘Shqipot e Kosovës dhe Maqedonisë ndotin bregdetin e Shqipërisë’! Edita Tahiri reagon ashpër pas deklaratave të Ramës

Ish-kryenegociatorja, Edita Tahiri ka reaguar ndaj deklaratave fyese të Edi Ramës se shqipet e Kosovës dhe Maqedonisë ndotin bregdetin e Shqipërisë.
Tahiri përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka thënë se, asnjë fjalë e ndotur apo negative e Edi Ramës, nuk e ndal dashurinë që shqiptarët e Kosovës kanë për Shqipërinë, si atdheun e tyre.
“E duam Shqiperine, e kemi atdhe te shenjte – asnje fjale e pamatur, e ndotur, negative e Edi Rames nuk ka fuqi ta ndal kete dashuri te madhe qe kemi per atdheun – kryeministrat shkojne e marrin turpin me vete, Sqiperine e kemi perjete”, ka shkruar ajo.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd