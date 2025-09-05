Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
15-vjeçarja nga Lushnja e zhdukur prej 6 ditësh, e ëma ngre alarmin në Polici!
Transmetuar më 05-09-2025, 14:02

Një vajzë e mitur, 15 vjeçe nga fshati Kolonjë e Lushnjës rezulton prej 6 ditësh e zhdukur, ku familjarët kanë humbur kontaktet me të.

Ndërkohë, vetëm ditën e djeshme, e ëma e të miturës ka bërë kallëzim në Polici, ku ka kërkuar ndihmën e autoriteve për gjetjen e saj. Sipas të ëmës, 15-vjeçarja është larguar më 31 Gusht nga banesa dhe nuk është kthyer më.

"Dje, në Komisariatin e Policisë Lushnjë, kallëzoi shtetasja M. V., banuese në Kolonjë, se më datë 31 gusht 2025, është larguar nga banesa vajza e saj 15 vjeçe", njoftoi policia.

Pas denoncimit kanë nisur kërkimet dhe po punohet për gjetjen e 15-vjeçares, nëpërmjet kontakteve me shoqërinë e saj, të afërmit, telefonit apo rrjeteve sociale, me qëllim lokalizimin.

Policia nuk jep detaje për dinamikën, nëse mes nënës dhe të bijës ka pasur konflikt në familje apo është një largim me dëshirë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

