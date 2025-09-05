Kush e trashëgon pasurinë e Giorgio Armani-t?

Stilisti legjendar italian Giorgio Armani ka vdekur në moshën 91-vjeçare, duke e lënë botën e modës në zi.
Pa fëmijë, trashëgimia e perandorisë Armani bie mbi rrethin e tij të besuar të të afërmve dhe bashkëpunëtorëve. Trashëgimtarët e mundshëm përfshijnë mbesat e tij Silvana dhe Roberta Armani, ish-anëtaren e bordit Andrea Camerana dhe krahun e tij të djathtë prej shumë kohësh Leo Dell’Orco.
Armani e kishte planifikuar me kujdes këtë moment. Në vitin 2016, ai krijoi rregullore dhe një fondacion për të udhëhequr kompaninë pas vdekjes së tij, duke siguruar stabilitet, pavarësi dhe ruajtjen e vizionit të tij krijues.
Silvana dhe Roberta tashmë luajnë role kyçe në dizajn dhe marrëdhënie VIP, ndërsa Dell’Orco, kreu i dizajnit për meshkuj, shihet gjerësisht si kujdestari më i afërt i “pamjes Armani”.
Duke refuzuar bashkimet dhe listat e aksioneve, Armani ruajti autonominë e markës së tij. Tani, fondacioni dhe rrethi i tij i ngushtë do të vazhdojnë trashëgiminë e tij të elegancës dhe diskrecionit të përjetshëm.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd