I gjuajtën me telefon gazetares dhe i prishën filmimet kameramanit, një i arrestuar dhe dy të proceduar në Tiranë!

Dy punonjës të medias, një gazetare dhe një kameraman, kanë rënë pre e një sulmi të dhunshëm ndaj tyre gjatë kryerjes së detyrës.
Ngjarja ka ndodhur ditën e djeshme, teksa sipas autoriteteve, shtetasin F. M., 67 vjeç ka goditur me telefon në kurriz gazetaren D.B., ndërsa dy rojet private, Q. L., 64 vjeç dhe H. B., 52 vjeç i kanë dëmtuar kamerën kameramanit E. E., duke u penguar dhe në kryerjen e detyrës.
67-vjeçari është arrestuar, ndërsa dy rojet private janë proceduar penalisht në gjendje të lirë.
“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 3 arrestuan shtetasin F. M., 67 vjeç, si dhe referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit Q. L., 64 vjeç dhe H. B., 52 vjeç. Pasi ditën e djeshme, ka kallëzuar shtetasja D. B., gazetare, se është penguar gjatë kryerjes së detyrës dhe është goditur me telefon në shpinë nga shtetasi F. M. Ndërkohë, shtetasi E. E., kameramani që shoqëronte kallëzuesen, është penguar në kryerjen e detyrës, duke iu dëmtuar pjesërisht kamera gjatë filmimit nga rojet private shtetasit Q. L. dhe H. B”, raporton Policia.
Materialet procedurale i janë referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd