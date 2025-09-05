Përndjekje, dhunë, grabitje, ja çfarë ndodhi në Tiranë gjatë orëve të fundit

Gjatë orëve të fundit në Tiranë janë regjistruar një sërë ngjarjesh kriminale dhe shkeljesh ligjore, që variojnë nga denigrimi dhe përndjekja, deri tek aksidentet dhe grabitjet me dhunë.
Policia ka shpallur në kërkim dhe arrestuar disa persona të përfshirë në trafikim të paligjshëm, sulme fizike, mashtrime dhe drejtim të automjeteve pa leje.
Një automjet me 9 të mitur nga Egjipti u gjet i braktisur në autostradën Durrës-Tiranë, ndërsa vijojnë hetimet për rastin. Gjithashtu janë evidentuar raste dhune dhe pengimi i punës së gazetarëve gjatë kryerjes së detyrës. Materialet procedurale i janë dorëzuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.
Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë
Specialistët për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme shpallën në kërkim shtetasin D. P., 37 vjeç, pasi dyshohet se ka ndihmuar 9 shtetas nga Egjipti, për të kaluar ilegalisht kufijtë. Automjeti me 9 të miturit u gjet i braktisur në autostradën “Durrës-Tiranë”. Punohet për kapjen e shtetasit D. P.
Specialistët e Sektorit për Hetimin e Krimit Kibermetik:
-referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasen V. M., 39 vjeçe, pasi dyshohet se ka hapur një profil fals me të dhënat e shtetases V. Xh;
-shpallën në kërkim shtetasin Y. K., 57 vjeç, pasi dyshohet se në rrjetet e tij sociale ka postuar mesazhe me qëllim denigrimin e figurës e shtetasit J. J. Punohet për shoqërimin e 57-vjeçarit.
Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 2:
-kapën dhe ndaluan shtetasin në kërkim A. I., 31 vjeç, pasi Gjykata e ka dënuar me 1 muaj burgim për veprën penale “Drejtim i automjeteve ne menyre te parregullt”:
-shpallën në kërkim shtetasin D. D., 23 vjeç, pasi dyshohet se ka përndjekur ish të dashurën e tij. Punohet për shoqërimin e tij;
-shpallën në kërkim shtetasin E. M., 28 vjeç, pasi në anë të mashtrimit i ka marrë me qira një automjet shtetasit E. O dhe nuk i ka kthyer. Punohet për shoqërimin e tij.
Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 3 arrestuan shtetasin F. M., 67 vjeç, si dhe referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit Q. L., 64 vjeç dhe H. B., 52 vjeç. Pasi ditën e djeshme, ka kallëzuar shtetasja D. B., gazetare, se është penguar gjatë kryerjes së detyrës dhe është goditur me telefon në shpinë nga shtetasi F. M. Ndërkohë, shtetasi E. E., kameramani që shoqëronte kallëzuesen, është penguar në kryerjen e detyrës, duke iu dëmtuar pjesërisht kamera gjatë filmimit nga rojet private shtetasit Q. L. dhe H. B.
Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 6:
-arrestuan shtetasin e mitur 15 vjeç, pasi një bashkëmoshatar i tij ka kallëzuar se 15-vjeçari me anë të një mjeti prerës i ka marrë me dhunë shumën e parave që kishte me vete;
-referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin A. Xh., 43 vjeç, pasi duke lëvizur me automjetin tip “BMW” ka prishur qetësinë publike, për shkak të muzikës të lartë në automjet.
Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 7 referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin P. Sh(R)., 44 vjeç, pasi për motive të dobëta ka goditur me grushte shtetasin I. K.
Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Krujë arrestuan shtetasin O. H., 20 vjeç, pasi u konstatua duke drejtuar automjetin, pa leje. Nga verifikimet ka rezultuar se leja e drejtimit i është hequr me datë 18.01.2025.
Specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan shtetasit:
-U. Sh., 33 vjeç, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur;
-A. I., 27 vjeç, pasi me automjetin të cilin dyshohet se e drejtonte pa leje është përfshirë në një përplasje me dëme materiale me 2 automjete.
-me datë 04.09.2025, në kuadër të operacionit “Koordinata” në vendin e quajtur Zona e Shkretës, në një siperfaqe pyjore, shërbimet e Komisariatit të Policisë Krujë kanë konstatuar të kultivuara 12 bimë narkotike të dyshuara Canabis Sattiva. Punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve;
-me datë 04.09.2025, shtetasi E. M., 30 vjeç, kallëzon se në Astir, për motive të dobëta një person i panjohur nga ana e tij e ka goditur me grusht. Punohet për identifikimin e shoqërimin e tij;
-Më datë 04.09.2025, shtetasi A. I., 30 vjeç, banues në Ersekë, kallëzoi se për motive të dobta, është goditur me grusht nga persona ende të paidentifikuar, i cili mori ndihmë mjekësore në spital. 30-vjeçari nuk është në gjëndje të përcaktojë vendin e ngjarjes. Punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit/ve.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.
