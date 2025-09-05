Akuzohet për përfshirje në kontrabandë nafte në Greqi, arrestohet biznesmeni shqiptar dhe shoferi i tij (EMRAT+PAMJE)

GREQI- Biznesmeni Bashkim Sulkaj, 66 vjec, lindur në Fier dhe banues në Tiranë dhe shoferi i tij Astrit Delilaj, 67 vjec, janë dy shqiptarët e arrestuar nga policia greke në një operacion të shtrirë në gjithë Greqinë kundër kontrabandës në naftës. Mediat fqinje shkruajnë se policia greke ka nisur bashkëpunimin edhe me autoritetet shqiptare për të zbuluar lidhjet e këtij rrjeti edhe në vendin tonë.
Biznesmeni Sulkaj rezulton pronar karburantesh në Maliq dhe Tiranë, ndërkohë që përmes dokumentave greke, është banues edhe në Selanik. Sipas dosjes hetimore, që nga fillimi i vitit 2025, greku Thomas Stefanakos, formoi dhe drejtoi një organizatë kriminale, të ndarë në dy nënsektorë, të drejtuar nga Bashkim Sulkaj dhe Mario Koutoula. Kjo organizatë bashkëpunonte me persona ende të paidentifikuar në Shqipëri, Bullgari e Poloni.
Nga kontrollet fizike dhe kontrollet e kryera në shtëpi, pika karburanti dhe automjete, në zona të ndryshme të territorit, ndër të tjera, u gjetën dhe sekuestruan:
• 154,037 litra naftë detare,
• 88,760 litra naftë,
• 3,500 litra naftë,
• 4,480 litra karburant të panjohur që do të identifikohen nga Laboratori Kimik Shtetëror,
• shuma prej 800,000 eurosh,
• softuer në stacionet e benzinës që ndërhynte në sistemin e hyrje-daljeve,
• 10 rezervuarë paletash,
• pistoletë dhe 46 fishekë,
• 5 makina private dhe 2 motoçikleta,
• furgon,
• 15 kamionë të madhësive të ndryshme,
• 10 rimorkio,
• numri i dokumenteve dhe
• një mori telefonash celularë.
Gjatë hetimit u zbulua se prej fillimit të vitit 2025, organizata ka fituar rreth 3.000.000 euro, duke marrë parasysh sasitë e karburantit të kontrabanduar dhe të falsifikuar dhe ndërhyrjen-ndryshimin e pajisjeve matëse në sistemin hyrës-dalës në një përqindje të zgjedhjes së tyre.
Sipas dosjes hetimore, mes të tjerash zbulohet edhe kontrabanda e karburantit përmes doganës së Kapshticës.
“Blerja – furnizimi sistematik i sasive të mëdha të benzinës pa plumb (gjithsej 38 raste furnizimi), ku që nga fillimi i vitit 2025, të paktën kur identifikohet aktiviteti i organizatës, sasia totale e tregtuar arriti në 1.338.809.5 litra të produktit të mësipërm, ndërsa më 02.09.2025 kishte gjithsej 5 deklarata eksporti të hapura dhe një sasi totale të benzinës pa plumb prej 176,849.89 litra (130,836 kilogramë) qoftë nga kompania rumune “ROMPETROL RAFINARE S.A.” qoftë nga kompania bullgare “SAKSA -OOD”, pa gjetur stoqet ekuivalente gjatë hetimeve të kryera më 02/09/2025 (duke përforcuar gjetjet se sasia e lartpërmendur ishte shpërndarë tashmë tek anëtarët e bërthamës qendrore të organizatës) transporti në vendin tonë duke përdorur automjete cisternë, të cilat ishin në pronësi, sipas rastit, të kompanisë vendase me emrin “AMELA DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF REAL ESTATE TRADE PETROLEUM S.A.”, me aktivitet transporti të produkteve të naftës me automjete cisternë, me një shofer jo-pronar të menaxhuar nga Bashkim Sulkaj, i cili është Presidenti dhe Drejtori Menaxhues i personit juridik të lartpërmendur), si dhe për një kompani shqiptare [rimorkio me targë AB2130J dhe rimorkio me targë AAR084 – autocisternë me karburant të lëngshëm me ngarkesë 32720], duke deklaruar në mënyrë të rreme në deklaratat e eksportit dhe në dokumentet shoqëruese (faturat dhe fletëngarkesat) tek autoritetet doganore rumune dhe bullgare [Dogana e Eksportit – Dogana e Sofjes]. (Sofje-Žapad) në Bullgari dhe Dogana Vama Veche (Vama Veche Negru Voda) në Rumani], si dhe autoriteteve doganore vendase (Dogana Dalëse – Dogana Krystallopigi (Kapshticë) – se destinacioni – marrësi i produkteve dyshohet se ishte një kompani shqiptare (“JAMB SH.A”), me të cilën u konstatua se personi i lartpërmendur ishte i lidhur. Koncepti i deklaratës së rreme konsiston në faktin se përfundimi i eksporteve është kryer me pretekst, pasi, në mënyrë metodike dhe sipas udhëzimeve të Bashkim Sulkaj, cisternat e përdorura për këtë qëllim, me shoferët e tyre Georgios Karakatsidi dhe Astrit Delilaj, kanë kaluar nëpër Doganën e Kristallopigisë (Kapshticë), të ngarkuara me produkte energjitike (ndoshta lëngje, me emrin “OLIO LUBRIFICANTE 70N” dhe numër tarifor 27101999″), pra të një kategorie dhe lloji tarifor të ndryshëm nga ngarkesa e deklaruar në deklaratën përkatëse të eksportit (këto janë produkte që nuk i nënshtrohen akcizës). Në veçanti, për mbylljen e eksporteve në lidhje me sasitë e benzinës pa plumb, në vend të eksportimit të sasisë së produktit të lartpërmendur të treguar në secilën deklaratë, janë eksportuar sasi lëngjesh (vajra nafte) që vinin nga një kompani furnizuese me seli në Itali, e cila dyshohet në mënyrë të arsyeshme të jetë “KAPPA GROUP SRL” dhe marrësi ishte kompania greke. “AMELA REAL ESTATE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT PETROLEUM TRADE S.A.”.
Prandaj, megjithëse ngarkesat me lëngun e mësipërm ishin të destinuara për shpërndarje në tregun grek, ato në fund u transportuan në Shqipëri, duke deklaruar në mënyrë të rreme se ishte benzinë pa plumb, ndërsa vlen të përmendet se kompania vendase e lartpërmendur nuk deklaroi pranë autoriteteve tatimore greke sasitë përkatëse të produkteve të blera nga kompania italiane, e aq më pak se ato do të eksportoheshin në Shqipëri.
