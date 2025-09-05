Gjykata lë në burg shoferen italiane që shkaktoi aksidentin me dy viktima në Vlorë

VLORË- Gjykata e shkallës së parë Vlorë, ka caktuar ditën e sotme masën e sigurisë “arrest në burg” për shoferen italiane Angela Panzillo. Gjyqtari i çështjes Fjoralb Behari ka vendosur që e reja të qëndrojë në burg dhe ndaj saj ështëakuza për “shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor”.
Pak ditë më parë 28-vjeçarja shkaktoi aksidentin në autostradën Vlorë- Fier, ku humbën jetën dy persona. Nga përplasja e fortë e automjeteve, në vendin e ngjarjes humbi jetën drejtuesi i kamionçinës 63-vjeçari Ferdinant Hasani. Ndërsa në spital humbi jetën në spital edhe pasagjeri, 47-vjeçari Artan Muho.
