Gjykata lë në burg shoferen italiane që shkaktoi aksidentin me dy viktima në Vlorë
Transmetuar më 05-09-2025, 10:52

VLORË- Gjykata e shkallës së parë Vlorë, ka caktuar ditën e sotme masën e sigurisë “arrest në burg” për shoferen italiane Angela Panzillo. Gjyqtari i çështjes Fjoralb Behari ka vendosur që e reja të qëndrojë në burg dhe ndaj saj ështëakuza për “shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor”.

Pak ditë më parë 28-vjeçarja shkaktoi aksidentin në autostradën Vlorë- Fier, ku humbën jetën dy persona. Nga përplasja e fortë e automjeteve, në vendin e ngjarjes humbi jetën drejtuesi i kamionçinës 63-vjeçari Ferdinant Hasani. Ndërsa në spital humbi jetën në spital edhe pasagjeri, 47-vjeçari Artan Muho.

