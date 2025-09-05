Ndodh mrekullia në tragjedinë e Lisbonës! 3-vjeçari shpëtohet nga rrënojat e tramit

Një fëmijë trevjeçar nga Gjermania u nxor i gjallë nga rrënojat e një aksidenti tragjik me tramvaj në Lisbonë të Portugalisë, ku humbën jetën 16 persona, përfshirë edhe babain e tij. Nëna e tij ndodhet mes të plagosurve, ndërsa mbi 20 të tjerë – përfshirë turistë të huaj – kanë pësuar lëndime të ndryshme.
Ngjarja ka tronditur thellë kryeqytetin portugez, duke lënë dëshmitarët në gjendje tronditjeje. Autoritetet lokale kanë nisur një hetim për të zbuluar shkakun e aksidentit dhe kanë urdhëruar kontrolle të menjëhershme në të gjithë rrjetin e tramvajeve të qytetit. Kompania e transportit publik, Carris, ka bërë me dije se ka filluar edhe një hetim të pavarur.
Shpëtimi i djalit të vogël është cilësuar si një mrekulli dhe ka sjellë një grimcë shprese dhe lehtësimi në mes të tragjedisë së rëndë që goditi qytetin. Ndërkohë, ekipet e emergjencës vazhdojnë punën për të ndihmuar të plagosurit dhe për të mbledhur informacione lidhur me aksidentin.
