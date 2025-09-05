Mes dhimbjes/ Bardhi ndan publikisht humbjen e madhe familjare

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 05-09-2025, 09:31
Këngëtari i njohur Bardhi ka ndarë pak minuta më parë një lajm të dhimbshëm me ndjekësit e tij. Përmes një postimi në rrjete sociale, ai bëri të ditur se gjyshja e tij është ndarë nga jeta.
Në krah të publikimit prekës, artisti ka shkruar shkurtimisht: “Lamtumirë gjyshe”, duke shprehur dhimbjen dhe mallin për njeriun e dashur të familjes.
