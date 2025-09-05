Fëmijët 1 dhe 2 vjeç ‘zvarriteshin’ nëpër rrugë, arrestohet babai shqiptar dhe nëna bullgare

5 Shtator, 2025
Një çift është arrestuar në Selanik pasi dy fëmijët e tyre të mitur u gjetën duke ecur të vetëm në rrugë, ku u dalluan nga një shofer i rastësishëm.
Sipas burimeve zyrtare, bëhet fjalë për një burrë me origjinë shqiptare dhe një grua nga Bullgaria.
Ngjarja ndodhi në zonën Charilaou, ku shoferi vuri re dy fëmijët, përkatësisht 1 dhe 2 vjeç, teksa po lëviznin pa mbikëqyrje në mes të rrugës. Policia greke (ELAS) njoftoi se menjëherë pas sinjalizimit, ndërhyri dhe arrestoi prindërit.
Dyshohet se fëmijët kanë dalë nga banesa pa u vënë re nga prindërit dhe kanë nisur të ecin në rrugë, të pavetëdijshëm për rrezikun që iu kanosej.
