Detaje nga vr’asja në Shkodër (FOTO)

Një 34-vjeçar u vra në Shkodër mbrëmjen e sotme në një atentat.
I riu Kristian Kola, ka qenë duke konsumuar një kafe, kur autorët kanë shkuar në ambientet e lokalit ku po qëndronte me një motor të zi.
Ata kanë qëlluar ndaj tij duke e lënë të vdekur në vend.
Në tavolinën e lokalit ka mbetur filxhani i kafesë dhe shishja e ujit.
Kujtojmë se policia ka ngritur disa postblloqe dhe po vijon kontrolle në zonë e në ambiente të ndryshme për kapjen e autorëve.
Identiteti i tyre mbetet mister.
“Ndërkohë, është ngritur një grup i posaçëm hetimor, i cili, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon intensivisht për sqarimin e rrethanave, dokumentimin ligjor, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorëve”, njoftoi policia.
