Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Në kërkim nga SPAK, arrestohet në Republikën Domenikane Soni Pepa
Transmetuar më 05-09-2025, 08:31

REPUBLIKA DOMENIKANE- Arrestohet në Santo Domingo, Soni Pepa i kërkuar nga SPAK. Në momentin e arrestimit të Pepës iu gjet në posedim një pasaportë shqiptare, disa dokumente italiane, si dhe pesë telefona celularë të koduar.

40-vjeçari Pepa rezulton i lidhur me një ngarkesë prej 11 tonësh kokaine, nga e cila u sekuestruan 600 kilogramë në Roterdam, Holandë, midis 7 dhe 8 nëntorit 2020. Përveç kësaj, ai akuzohet për financimin e blerjes së 10 kilogramëve të tjerë në të njëjtin qytet. Arrestimi u krye pasditen e së mërkurës, më 3 shtator, në Distriktin Kombëtar.

Sipas raporteve ndërkombëtare, Pepa ishte pjesë e një grupi kriminal transnacional që operonte në disa vende europiane dhe amerikano-jugore, me synim trafikun e sasive të mëdha të narkotikëve. Ngarkesa në fjalë ishte nisur nga porti i Villetas, në Paraguai, me destinacion portin e Anversës, në Belgjikë.

Në momentin e ndalimit, Pepës iu sekuestrua një pasaportë shqiptare, disa dokumente me origjinë italiane, pesë celularë të enkriptuar dhe para në dorë. I arrestuari u dërgua në Drejtorinë e Përgjithshme të Emigracionit për deportim të mëtejshëm, në koordinim me OCN-INTERPOL Santo Domingo.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...