Në kërkim nga SPAK, arrestohet në Republikën Domenikane Soni Pepa

REPUBLIKA DOMENIKANE- Arrestohet në Santo Domingo, Soni Pepa i kërkuar nga SPAK. Në momentin e arrestimit të Pepës iu gjet në posedim një pasaportë shqiptare, disa dokumente italiane, si dhe pesë telefona celularë të koduar.
40-vjeçari Pepa rezulton i lidhur me një ngarkesë prej 11 tonësh kokaine, nga e cila u sekuestruan 600 kilogramë në Roterdam, Holandë, midis 7 dhe 8 nëntorit 2020. Përveç kësaj, ai akuzohet për financimin e blerjes së 10 kilogramëve të tjerë në të njëjtin qytet. Arrestimi u krye pasditen e së mërkurës, më 3 shtator, në Distriktin Kombëtar.
Sipas raporteve ndërkombëtare, Pepa ishte pjesë e një grupi kriminal transnacional që operonte në disa vende europiane dhe amerikano-jugore, me synim trafikun e sasive të mëdha të narkotikëve. Ngarkesa në fjalë ishte nisur nga porti i Villetas, në Paraguai, me destinacion portin e Anversës, në Belgjikë.
Në momentin e ndalimit, Pepës iu sekuestrua një pasaportë shqiptare, disa dokumente me origjinë italiane, pesë celularë të enkriptuar dhe para në dorë. I arrestuari u dërgua në Drejtorinë e Përgjithshme të Emigracionit për deportim të mëtejshëm, në koordinim me OCN-INTERPOL Santo Domingo.
