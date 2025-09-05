Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Këmbimi valutor sot/ Me sa lekë blihen e shiten valutat kryesore, çfarë ndodh me monedhat e tjera
Transmetuar më 05-09-2025, 08:22

Sot, në tregun e këmbimit valutor shqiptar, një dollar amerikan do të blihet me 82.4 lekë dhe do shitet me 83.7 lekë.

Euro do blihet me 96.4 lekë dhe do shitet me 97.5 lekë.

Franga zvicerane sot në tregun shqiptar do blihet me 102.2 lekë dhe do shitet me 103.3 lekë.

Ndërsa paundi britanik do blihet me 110.6 lekë dhe do shitet me 112 lekë.

