Bogdani i zhgënjyer nga kombëtarja: Nuk e di çfarë vlere pati kjo ndeshje!

TIRANE – Pavarësisht fitores 1-0 ndaj Gjibraltarit, ish-sulmuesi i Kombëtares, Erjon Bogdani, nuk ka mbetur i kënaqur me paraqitjen e kuqezinjve. Në analizën e tij pas ndeshjes, ai theksoi se ekipi tregoi mungesë dëshire dhe intensiteti.
“Sipas mendimit tim, gjëja pozitive ishte që disa lojtarë të rinj patën mundësinë të debutonin me Kombëtaren. Por përtej kësaj, ishte një ndeshje e zbehtë: pa ritëm, me qarkullim të ngadaltë të topit, pothuajse pa gjuajtje në portë dhe pa dëshirë. Nuk e di sa vlejti realisht për përgatitjen e ndeshjes së ardhshme,” u shpreh Bogdani.
Ai vuri theksin te mungesa e ideve sulmuese dhe e lëvizjeve vertikale nga mesfusha, duke shtuar se lojtari më aktiv ishte Medon Berisha me dy goditjet e tij të rrezikshme në pjesën e parë.
“Me një kundërshtar kaq modest, që aktivizoi futbollistë shumë të rinj, prisja më shumë aksione, më shumë gjuajtje dhe mbi të gjitha gola. Për mua kjo ishte një ndeshje pa ritëm, ndërkohë që e ardhmja duhet të duket krejt ndryshe,” përfundoi Bogdani.
