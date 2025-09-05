Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kthjellime dhe vranësira të pakta kalimtare, reshje shiu priten në zonat malore
Transmetuar më 05-09-2025, 07:21

Ditën e premte vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme.

Moti parashikohet me kthjellime e vranësira të pakta kalimtare në orët e mesditës përgjatë relieveve malore, aty ku edhe do të pasohen nga reshje lokale shiu me intensite të ulët.

Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 7m/s, ndërsa përgjat vijës bregdetare dhe në zonat luginore era fiton shpejtësi deri në 14m/s.

Valëzimi në det do të jetë i forcës 1-3 ballë.

