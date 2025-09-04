Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Vrasja në Shkodër, Policia: Dy persona qëlluan me armë zjarri 34-vjeçari jashtë një lokali
Transmetuar më 04-09-2025, 23:11

Shkodër, 4 shtator 2025 – Një ngjarje e rëndë kriminale ka ndodhur mbrëmjen e së enjtes në lagjen “Vasil Shanto” të qytetit të Shkodrës, ku një person është vrarë me armë zjarri në ambientet e jashtme të një lokali.

Sipas të dhënave paraprake nga Policia e Shtetit, viktima është identifikuar si Kristjan Kola, 34 vjeç. Ai është qëlluar për vdekje rreth orës 22:30 nga dy persona ende të paidentifikuar, të cilët janë larguar menjëherë nga vendngjarja.

Shërbimet e Policisë kanë reaguar menjëherë, duke shkuar në vendin e ngjarjes dhe ngritur pika kontrolli në daljet kryesore të qytetit. Ndërkohë, vijojnë kontrollet intensive në zonë dhe në ambiente të ndryshme me qëllim kapjen e autorëve të dyshuar.

Për zbardhjen e plotë të rrethanave është ngritur një grup i posaçëm hetimor, i cili, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për dokumentimin ligjor të ngjarjes dhe identifikimin e autorëve.

Ngjarja ka shkaktuar shqetësim të madh te banorët e zonës dhe ka rikthyer vëmendjen te siguria publike në qytetin e Shkodrës, i cili është përballur me disa episode të ngjashme në vitet e fundit.

Pritet që autoritetet të publikojnë detaje të mëtejshme gjatë orëve në vijim.

