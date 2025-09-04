U qëllua me armë zjarri në qendër të Shkodrës, identifikohet viktima. Emri

Shkodër, 4 shtator 2025 – Një ngjarje e rëndë kriminale ka ndodhur mbrëmjen e sotme në qendër të qytetit të Shkodrës, ku një person është qëlluar për vdekje me armë zjarri.
Sipas raportimeve paraprake, viktima është identifikuar si Kristjan Kola. Ai u qëllua me armë zjarri në një nga rrugët kryesore të qytetit, në një moment kur zona ishte e frekuentuar nga kalimtarë.
Policia ka mbërritur menjëherë në vendin e ngjarjes dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave. Aktualisht po mblidhen prova dhe po kontrollohen kamerat e sigurisë për të identifikuar autorin ose autorët e dyshuar.
Forcat e rendit kanë vendosur perimetër sigurie në zonë dhe kanë ngritur pika kontrolli në hyrje-daljet e qytetit, ndërsa pritet të publikohen detaje të tjera në vijim lidhur me motivet e ngjarjes dhe identitetin e autorëve.
Ngjarja ka shkaktuar shqetësim të madh mes banorëve, duke rikthyer vëmendjen te problematika e sigurisë publike në qytetin e Shkodrës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd