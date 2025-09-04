Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
U qëllua me armë zjarri në qendër të Shkodrës, identifikohet viktima. Emri
Transmetuar më 04-09-2025, 22:55

Shkodër, 4 shtator 2025 – Një ngjarje e rëndë kriminale ka ndodhur mbrëmjen e sotme në qendër të qytetit të Shkodrës, ku një person është qëlluar për vdekje me armë zjarri.

Sipas raportimeve paraprake, viktima është identifikuar si Kristjan Kola. Ai u qëllua me armë zjarri në një nga rrugët kryesore të qytetit, në një moment kur zona ishte e frekuentuar nga kalimtarë.

Policia ka mbërritur menjëherë në vendin e ngjarjes dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave. Aktualisht po mblidhen prova dhe po kontrollohen kamerat e sigurisë për të identifikuar autorin ose autorët e dyshuar.

Forcat e rendit kanë vendosur perimetër sigurie në zonë dhe kanë ngritur pika kontrolli në hyrje-daljet e qytetit, ndërsa pritet të publikohen detaje të tjera në vijim lidhur me motivet e ngjarjes dhe identitetin e autorëve.

Ngjarja ka shkaktuar shqetësim të madh mes banorëve, duke rikthyer vëmendjen te problematika e sigurisë publike në qytetin e Shkodrës.

