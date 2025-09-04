Vrasje me armë zjarri në mes të qytetit të Shkodrës, qëllohet për vdekje një person

Shkodër, 4 shtator 2025 – Një tjetër ngjarje e rëndë kriminale ka tronditur qytetin e Shkodrës mbrëmjen e së enjtes. Një person është qëlluar për vdekje me armë zjarri në një nga zonat e populluara të qytetit.
Sipas informacioneve paraprake, viktima u qëllua me disa plumba rreth orës 22:30, ndërsa ndodhej në rrugë. Autorët janë larguar nga vendngjarja menjëherë pas të shtënave.
Policia ka mbërritur në vendin e ngjarjes dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe identifikimin e autorëve. Trupi i viktimës është dërguar në morg për ekzaminimet mjeko-ligjore.
Nuk dihen ende motivet e ngjarjes, ndërsa forcat e rendit kanë ngritur pika kontrolli në hyrje-daljet e qytetit dhe janë duke sekuestruar kamerat e sigurisë në zonë.
Kjo vrasje rikthen shqetësimin për situatën e sigurisë publike në Shkodër, një qytet që vitet e fundit ka qenë shpesh skenë e ngjarjeve të rënda kriminale.
