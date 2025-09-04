A do ketë zgjedhje të parakohshme në Tiranë? Si përgjigjet Edi Rama?

Kryeministri Edi Rama tha sonte se do të konsultohet se si duhet trajtuar çështja e Bashkisë së Tiranës, duke qenë se kryetari i saj, Erion Veliaj, ndodhet në paraburgim.
I pyetur nëse Veliaj do të vijojë të jetë kryetar i Bashkisë së Tiranës, Rama tha se kjo mbetet për t’u parë në vijim.
Ai tha se ka kërkuar disa opinione për të kuptuar se si duhet trajtuar rasti i bashkisë, pra nëse do ketë zgjedhje të parakohshme, apo nëse do pritet derisa gjykata të dalë me një vendim për Veliajn.
A do vijojë Erion Veliaj të jetë kryetar i Bashkisë së Tiranës?
Edi Rama: Nuk e di, këtë do ta shohim në vijim. Nuk e di.
Pra do ketë zgjedhje të parakohshme në Tiranë apo do pritet derisa gjykata të marrë vendim?
Edi Rama: Nuk e di, kam kërkuar që të shoh një sërë opinionesh. Jo një, por disa opinione për të kuptuar se si duhet trajtuar kjo.
Erion Veliaj mbahet në paraburgim prej 10 shkurtit të këtij viti. Veliaj është i akuzuar nga SPAK për “korrupsion pasiv” në të paktën nëntë raste dhe së fundmi iu shtua dhe akuza për fshehje pasurie, akuza të cilat ai i ka kundërshtuar.
Në të njëjtën dosje penale, SPAK po heton edhe bashkëshorten e tij, Ajola Xoxa, si dhe 4 biznesmenë të tjerë.
Që nga momenti i arrestimit të tij, Rama ka komanduar në krye të bashkisë Anuela Ristanin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd