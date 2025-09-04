Tradhëtohet nga tatuazhi, arrestohet pas 19 vitesh shqiptari i dënuar në Itali (EMRI)

Ajo që e tradhtoi, pas 19 vitesh në arrati, ishte një tatuazh i një gruaje gjysmë të zhveshur në parakrahun e djathtë, të cilin karabinierët e mbanin mend ende pavarësisht kalimit të kohës.
Një burrë 52-vjeçar shqiptar, Durim Lusha, u arrestua ndërsa po pinte një pije në një bar të një stacioni benzine në periferi të Tavianos në Itali. Si masë paraprake e vetme për të shmangur arrestimin (ai kërkohej në të gjithë Evropën), ai kishte ndryshuar vetëm emrin e tij të parë në pasaportë: nga Durim, në Elidon, raportojnë mediat italiane.
Lusha tashmë ndodhet në një qeli në Borgo San Nicola, një burg në periferi të Leçes, ku do të vuajë një dënim me 10 vjet burg që u bë i formës së prerë në prill 2006 pas një vendimi të Gjykatës së Apelit. Që nga ajo ditë, burri ishte zhdukur për t’i shpëtuar urdhrit të arrestit.
I pagjurmueshëm, pavarësisht se emri i tij ishte i listuar në bazat e të dhënave të zbatimit të ligjit në të gjithë Evropën. Lusha u arrestua si pjesë e një hetimi të kryer nga zyra e prokurorit të Salentos midis fundit të viteve 1990 dhe fillimit të viteve 2000, i cili u lejoi hetuesve të shpërbënin një grup italo-shqiptar që rekrutonte vajza të reja, kryesisht nga Shqipëri, për t’u trafikuar në prostitucion.
Dhe një sërë akuzash rëndojnë mbi të: konspiracion kriminal me rrethanë rënduese të shërbimit si promotor kryesor, nxitje dhe shfrytëzim prostitucioni dhe skllavëri. Hetimet po vazhdojnë për të zbuluar rrjetin e mbështetësve që lejuan 52-vjeçarin të qëndronte i fshehur për kaq gjatë.
“Unë jetoj në Milano”, thuhet se u tha ai oficerëve, duke u treguar pasaportën. Një kontroll i shpejtë i sistemeve të policisë konfirmoi identitetin e rremë. Kështu përfundoi një periudhë gati 20-vjeçare e fshehjes së 52-vjeçarit, i ulur në një bar.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd