Rama: Do prodhojmë dronë ‘MADE IN ALBANIA’. Do monitorojmë samitin e NATO-s dhe Tiranën

Tiranë, 4 Shtator 2025 – Kryeministri Edi Rama deklaroi sot se Shqipëria do të prodhojë dronët e saj të mbikëqyrjes, të cilët pritet të jenë funksionalë për Samitin e NATO-s që do të mbahet në vitin 2027. Dronët do të prodhohen në territorin shqiptar dhe do të mbajnë stemën kombëtare të shqiponjës me dy koka.
Gjatë një aktiviteti qeveritar, Rama theksoi se këto dronë do të jenë me origjinë të certifikuar shqiptare dhe do të ndërtohen në bashkëpunim me partnerë ndërkombëtarë që operojnë brenda vendit.
“Do të jenë dronë shqiptarë, të ndërtuar në tokën shqiptare dhe të pajisur me simbolin tonë kombëtar,” u shpreh Kryeministri.
Sipas tij, ky projekt është një hap i rëndësishëm drejt zhvillimit teknologjik të vendit dhe rritjes së rolit të Shqipërisë në arkitekturën e sigurisë rajonale dhe aleate. Detaje të mëtejshme mbi modelet, kapacitetet teknike dhe partnerët e prodhimit pritet të bëhen publike në muajt në vijim.
Samiti i NATO-s i vitit 2027, vendndodhja e të cilit nuk është konfirmuar zyrtarisht ende, do të shënojë prezantimin simbolik të Shqipërisë në sektorin e teknologjisë së mbrojtjes me kapacitete prodhimi vendas. Dronët me flamur shqiptar do monitorojnë edhe Tiranën.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd