Dhunojnë me sende të forta një 31-vjeçar, shpallen në kërkim pesë persona

TIRANË- Pesë persona janë shpallur në kërkim nga Policia e Tiranë. Sipas informacioneve grupi dyshohet se në bashkëpunim me njëri-tjetrin, gjatë një konflikti për motive të dobëta kanë goditur me grushte e me sende të forta një 31 vjeçar.
31-vjeçari ndërkohë ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën. Gjithashtu policia po punon për kapjen e pesë personave në kërkim dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd